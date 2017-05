Wyk / Föhr. In einem Reihenhaus in Wyk hat nach Angaben der Polizei eine Frau gegen 0.30 Uhr ihren 51 Jahre alten Ehemann mit Messerstichen so schwer verletzt, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus im Rettungswagen starb. Die 49-Jährige, die nach der Tat die Polizei alarmiert hatte, war offenbar stark alkoholisiert. Die Ermittlungen dauern an.