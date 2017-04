Flensburg. Ein 20-jähriger Mann ist in der Nacht zu Ostersonntag in Flensburg bei einer Messerattacke getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen ging dem Tötungsdelikt eine Auseinandersetzung am Wohnhaus des Mannes in der Nordstadt voraus.

Der 20-Jährige wurde mit einer Stichwaffe verletzt und brach zusammen, wie die Regionalleitstelle Nord in Harrislee mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag.

Zwei Tatverdächtige gefasst, einer in U-Haft

Die Mordkommission in Flensburg ermittelte am Ostersonntag zwei 20-jährige Flensburger als Tatverdächtige, die im Laufe des Vormittags von den Beamten gefasst wurden. Bei den weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen der beiden jungen Männer. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde beim Amtsgericht Flensburg Untersuchungshaftbefehl wegen Verdacht des Totschlags erlassen.

Von KN