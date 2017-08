Ein Spaziergänger hat in der Brandshofer Schleuse in Hamburg-Rothenburgsort ein weiteres Leichenteil der 48-jährigen Frau gefunden, die Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Das mittlerweile fünfte Körperteil trieb am Mittwochnachmittag in der Elbe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.