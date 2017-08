Der Prozess zu einem abgelegten, toten Säugling im Oktober 2015 beginnt am 6. September am Kieler Landgericht. Die Angeklagte und Mutter des Neugeborenen soll den Säugling kurz nach der Geburt getötet und in einer Einkaufstüte am Straßenrand im Kreis Segeberg abgelegt haben.