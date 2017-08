Mehr Unfälle beim Trampolinspringen

Kiel. Gerade jetzt im Sommer bieten Discounter und Baumärkte Trampoline preiswert für den eigenen Garten an. Ein Blick auf Google Streetview verrät, dass auch in Schleswig-Holstein der fast schwerelose Spaß schon fast überall zu Hause ist. Kaum ein Garten, in dem nicht ein Trampolin aufgebaut ist. Doch Ärzte warnen: Die Zahl der Trampolinunfälle steigt rapide. Nach einer Studie von deutschen Orthopäden und Unfallchirurgen hat sich die Zahl Unfälle von Kindern in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdreifacht.

Zahl der Unfälle ist hoch

"Trampoline sind gefährlicher als angenommen", sagt Dr. Jens Drost, Leiter der Unfallchirurgischen Abteilung im Städtischen Krankenhaus in Kiel. "Zusammenstöße kommen oft vor, wenn – wie es leider häufig der Fall ist – Kinder mit unterschiedlichem Gewicht auf einem Trampolin springen." Sogenannte Trampolinbrüche sieht Jens Drost in seinem Klinikalltag immer wieder. "Verletzungen beziehungsweise Frakturen betreffen vor allem Beine, Arme, Kopf und Wirbelsäule", so der Mediziner.

Unfallmediziner Dr. Michael Müller vom UKSH-Campus Kiel hat ähnliche Erfahrungen gemacht: "Am häufigsten brechen sich Kinder beim Trampolinspringen den Unterarm oder erleiden Verletzungen im Bereich des Ellenbogengelenkes. Zu den leichten Verletzungen mit einem Anteil von etwa 70 Prozent gehören vor allem Verstauchungen des Sprunggelenks, Prellungen und Gehirnerschütterungen." Als Unfallursachen nennt er beispielsweise gefährliche Sprünge wie Saltos, mehrere Kinder auf dem Sprungnetz sowie kaputte Sicherheitsnetze.

Die Regeln müssen eingehalten werden

Dabei könnte man viele der Unfälle vermeiden, ist sich Diplomsportlehrerin Kathrin Ornowski vom Institut für Sportwissenschaft der CAU zu Kiel sicher. "Man muss die Kinder nur langsam an den Sport heranführen", sagt sie. "Ich schubse ein Kind, das nicht schwimmen kann, ja auch nicht ins Wasser. Oder lasse ein Kind mit dem Fahrrad auf die Straße, das noch nicht Fahrrad fahren kann." Gartentrampoline seien nicht gefährlich, wenn man sich an Regeln hält und ein TÜV-geprüftes Trampolin nutzt. "Das ist weniger gefährlich als andere Sportarten, hat vielfältige Vorteile für Gesundheit und Wohlbefinden und macht einfach glücklich."

Vor 13 Jahren kauften Kathrin Ornowski und ihr Mann Jörg ihr erstes Gartentrampolin. Damals noch ein Modell ohne Sicherheitsnetz, dafür aber mit einem Durchmesser von 3,60 Meter. Tochter Lina war damals drei Jahre alt, Sohn Karl etwas über eins. Beim Krabbeln, Kriechen und Wippen auf dem Tuch lernten sie das wackelige Sportgerät langsam kennen. Inzwischen machen sie Salti, einen Spagat in der Luft und vieles mehr. Beide sind seit Jahren erfolgreiche Turner. Mit dem Trampolinspringen sind sie aufgewachsen. Verletzt haben sie sich dabei noch nie.

Koordinativen Fähigkeiten werden gefördert

Kathrin Ornowski rät, auch kleine Kinder schon ans Trampolinspringen heranzuführen. "Je früher man beginnt, umso besser. Im Kindergartenalter und im frühen Schulkindalter werden die koordinativen Fähigkeiten optimal ausgeprägt." Für untrainierte größere Kinder sei es oft schwierig, den Kopf und Rumpf stabil zu halten. "Sie sollten dann häufig einfache Übungen machen, die sie beherrschen, um die Muskulatur zu kräftigen und die Koordination zu schulen. So kann der Schwierigkeitsgrad langsam gesteigert werden." Und: "Eltern sollten nicht nur ihre Kinder springen lassen, sondern möglichst auch selbst springen."

Ist das Trampolin nun eher Fluch oder Segen? Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, Prof. Reinhard Hoffmann, sagt: "Das Trampolin ist ein Sport- und kein Spielgerät. Mit dem richtigen Gefahrenbewusstsein und der nötigen technischen Sicherheit lässt sich die Unfallgefahr verringern." Sein Stellvertreter Prof. Bernd Kladny ergänzt: "Grundsätzlich tut der Springspaß aber der Stärkung der kindlichen Muskulatur als Ausgleich zum häufig bewegungsarmen Alltag sehr gut."