Antreten zum Ausschlachten

Hohn. Ende Dezember soll nur noch ein Haufen Schrott übrig bleiben – klein geschreddert und zusammengepresst in zwei bis drei großen Containern.

Doch bis dahin läuft an der von Metallgerüsten umstellten „50-67“ ein Programm mit dem sperrigen Titel „Hochwertteilegewinnung“. Will heißen: Was von der Transall noch brauchbar ist, legen die Mechaniker beim Lufttransportgeschwader 63 in Hohn ins Lager, heben Getriebeteile, Propellerheizung, Tragflächenteile, Feuerlöscher und Bordinstrumente in großen olivfarbenen Containern und Regalböden auf.

"Es tut ein bisschen weh"

Denn Transall-Maschinen sollen noch bis Ende 2021 fliegen, und das ausschließlich von Hohn aus. Bis dahin braucht der Nato-Flugplatz in der Nähe von Rendsburg Ersatzteile, die die Techniker in Hohn aus ausgedienten Flugzeugen ausbauen, sagt Wolfgang Folge. Der Stabsfeldwebel ist Dockchef in der Werfthalle und verantwortlich für das Zerlegen der „50-67“.

Die „50-67“ ist die zweite Hohner Transall, deren Verschrottung Folge erlebt. „Es tut ein bisschen weh, da ist ein bisschen Wehmut dabei, das ist ganz klar“, sagt der 53 Jahre alte Soldat, der seit 1999 mit diesem Flugzeugtyp zu tun hat, erst in Lehrgängen, dann bei Reparatur und Wartung, erst beim LTG 62 in Wunstorf bei Hannover und fast auf den Tag genau seit drei Jahren in Hohn.

Insgesamt die dritte Transall

Diese Maschine hob fabrikneu erstmals am 26. August 1970 ab, absolvierte 13 562 Stunden, landete 12 636 Mal und schaffte mit mehr als sechs Millionen Kilometern 154 Erdumrundungen oder die Strecke zum Mond und wieder zurück insgesamt acht Mal, hat Wolfgang Folge ausgerechnet.

Insgesamt ist es die dritte Transall, die sie in Hohn zerlegen, sagt LTG-Sprecher Reinhard Schöning. In den nächsten Jahren werden es mehr Maschinen werden, da bis Ende 2021 alle noch flugfähigen Maschinen bis auf sechs Flugzeuge in Hohn zerlegt werden sollen. Insgesamt gebe es noch rund 30 Transalls.