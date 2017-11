Betrüger verlangen 1000 Euro für Gewinn

Zehn Leute haben sich bei der Kripo in Rendsburg gemeldet. Allen wurden Bargeldgewinne in Höhe von 28.500 Euro versprochen. Vorher sollten sich aber Gutscheine kaufen und die Codes am Telefon durchgeben. Außerdem wurde eine Gebühr über 1000 Euro verlangt. Keine der Personen ging darauf ein.