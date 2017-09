Zerstörer „Oscar Austin“ in Eckernförde

Eckernförde. Im Marinestützpunkt Eckernförde weht die US-Flagge. Am Sonnabend machte in der Heimat der deutschen U-Boote erstmals ein großer US-Lenkwaffenzerstörer der „Arleigh Burke“-Klasse fest. Kurz vor 12 Uhr lief das Schiff im trüben Herbstwetter in die Eckernförder Bucht ein und machte mit Unterstützung der Kieler Schlepper „Holtenau“ und „Stein“ an der Mole im Kranzfelder Hafen fest. Die „Oscar Austin“ kam von einer zehntägigen Ostseepatrouille und soll in Eckernförde jetzt Ausrüstung und Treibstoff übernehmen. Für diesen Zweck machte auch der deutsche Tanker „Finja“ in Eckernförde fest. Die „Oscar Austin“ ist seit Mitte Mai in Europa und nimmt hier Aufgaben im Rahmen der 6. US-Flotte wahr. Zuvor hatte das von Kommandantin Janice Smith geführte Schiff bereits das Schwarze Meer, Bergen in Norwegen sowie Stockholm in Schweden besucht. Smith ist die erste Kommandantin, die auf Jamaika geboren wurde und sich ein Jahr nach der Einwanderung zur US Navy meldete. 1997 absolvierte sie die Offiziersausbildung und begann danach ihre Offizierskarriere. Seit 2014 ist Commander Janice Smith an Bord des Zerstörers „Oscar Austin“. Im Juni 2016 wurde sie Kommandantin des 17 Jahre alten Kampfschiffes.

Wie aus Marinekreisen zu erfahren war, wird die „Oscar Austin“ bis zum 4. Oktober in Eckernförde bleiben. Das 156 Meter lange Schiff ist Teil des 26. Zerstörergeschwaders aus Norfolk/Virginia. Das Schiff verfügt als Hauptwaffe über zwei Abschusssysteme für 96 Flugkörper verschiedener Typen.

Für den Stützpunkt Eckernförde ist es der erste Besuch eines Schiffes dieser Klasse. Im Mai und Juni hatten Schwesterschiffe der „Oscar Austin“ den Nato-Stützpunkt in Kiel als Versorgungshafen angelaufen. Jetzt wurde erstmals Eckernförde als Hafen für Zerstörer dieses Typs ausgewählt.