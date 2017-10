Hochleistungspumpe in Pinneberg defekt

Pinneberg. Gegen 14 Uhr ist am Sperrwerk in der Deichstraße die Hochleistungspumpe mit einer Förderleistung von 36.000 L/min ausgefallen. Der anhaltende Regen in der Region sorgte nach Angaben der dortigen Feuerwehr zusätzlich für eine Verschärfung der Lage.

Nach langer Planung und Vorbereitung werden seit 18 Uhr zwei Hochleistungspumpen (je eine vom THW-Ortsverband Elmshorn und eine vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg) und eine Tauchpumpe eingesetzt. Insgesamt können so 13.000 L/min gefördert werden. Zudem wird die Einsatzstelle vom THW ausgeleuchtet.

Mit erreichen der Ebbe wurde um 21 Uhr zusätzliche das Sperrwerk geöffnet, um den Tidenhub auszunutzen. Parallel zu den Pumparbeiten ist eine Fachfirma damit beschäftigt eine neue Pumpe im Sperrwerk zu verbauen. Falls sich die Lage durch die Regenmassen verschärft, steht in Hamburg eine dritte Hochleistungspumpe mit einer Förderleistung von 15.000L/min bereit.

Wie die Feuerwehr jetzt mitteilte, seid er aktuell der Pegelstand leicht rückläufig.

Von KN