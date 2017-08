Starkregen sorgte für Überschwemmungen

Hamburg/Neumünster. Besonders die Bereiche Neumünster-Innenstadt und -Einfeld waren laut Einsatzleiter vom Dienst Jan Steinert betroffen. Im Bereich Looper Weg/Dorfstraße sammelte sich das Regenwasser und es kam zu Überschwemmungen. "Das ist nach einer Trockenperiode nicht unüblich und kann schnell behoben werden", sagte Steinert. Einige Keller liefen voll und ein Balkon wurde überschwemmt. "Die Einsatzmenge geht über die normale Schwelle hinaus, aber ich würde nicht von einer Sonderlage sprechen" sagte Steinert. Die Berufsfeuerwehr Neumünster sowie die Freiwilligen Feuerwehren Einfeld und Mitte waren beteiligt.

Deutlich häufiger musste die Feuerwehr in Hamburg ausrücken: Rund 150 wetterbedingte Einsätze wurden am Dienstagabend verzeichnet. "Es ging hauptsächlich um Wasser in Kellern und Wasser auf Straßen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen. Der Schwerpunkt der Einsätze lag im Süden der Stadt: In den Stadteilen Harburg, Eißendorf und Marmstorf. "Insgesamt war das aber nichts Dramatisches. Das hatten wir schon viel schlimmer", sagte der Sprecher. Verletzt wurde keiner. Die Höhe des Sachschadens war am Morgen noch nicht bekannt

