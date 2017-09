Kiel. Das Projekt trage zur stärkeren Wahrnehmung der Naturvielfalt an der Ostsee bei, hieß es in der Urteilsbegründung. „Undine II“ (auf Englisch abgekürzt für Unterwasser-Entdeckungen und Naturerfahrungen) setze sich für den Schutz der westlichen Ostsee ein. Unter anderem engagiert sich die Anfang des Jahres gegründete Initiative mit neun Partnern in Deutschland und Dänemark in der Umweltbildung.

Die Mitarbeiter bieten Spielhefte und Materialien zur Umwelterziehung für Kinder und Jugendliche an. Auch im Bereich nachhaltiger Tourismus ist das Projekt aktiv. Es organisiert Schnorchel-Kurse und entwickelt eine Karte mit 200 besonderen Plätzen zum Tauchen und Schnorcheln in der westlichen Ostsee.

Im Rahmen der UN-Dekade für biologische Vielfalt zeichnen die Vereinten Nationen Projekte und Beiträge aus, die sich für Nachhaltigkeit und Umweltbildung einsetzen. Eine finanzielle Unterstützung ist damit nicht verbunden.

Von dpa