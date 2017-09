Atomstrom soll Netze nicht verstopfen

Kiel/Schönberg. „Wir lehnen es ab, dass Restrommengen von Atomkraftwerken in Gebiete mit hohem Anteil an alternativen Energien übertragen werden dürfen“, sagte er KN-online. Wenn Brokdorf seine eigentliche Strommenge vorzeitig ausgeschöpft hat, dürften die Konzerne nach jetziger Rechtslage zusätzlichen Atomstrom aus anderen Atomkraftwerken in den Norden leiten. „Das halte ich aber für falsch“, betonte der Minister: „Dann verstopft Atomstrom weiter unsere Netze. Da gibt es also Reformbedarf auf Seiten des Bundes.“

Anlass für die Kritik war ein Besuch von 14 Vertretern der Fukushima-Mahnwache Schönberg. Die Aktivisten demonstrieren seit der Atomkatastrophe in Japan von 2011 montags in Schönberg gegen die Nutzung von Kernkraft. Man nehme mit großer Sorge zur Kenntnis, dass das AKW Brokdorf wieder in Betrieb genommen wurde, sagten die Bürger. „Eine Wiederinbetriebnahme ist in höchstem Grade fahrlässig und die erneute Abschaltung des Atomkraftwerkes Brokdorf absolut zwingend“, hieß es im Schreiben, das dem Minister überreicht wurde. Vor allem aber fragten die Vertreter nach den Ursachen, die zwischenzeitlich zur Oxidation von Brennstäben geführt hatten.

Das Kraftwerk war etwa fünf Monate abgeschaltet und nur unter Auflagen wieder ans Netz gegangen. Letztlich sei es ein Zusammenspiel dreier Faktoren gewesen, die zur starken Oxidation von Brennstäben geführt habe, sagte Habeck. Neben dem Material der Hüllrohre sei das Werk häufiger hohen Lasten ausgesetzt gewesen und mal hoch-, mal herunterreguliert worden. Und: Seit 2006 sei die Leistung um 40 Megawatt auf 1480 Megawatt erhöht worden. Welchen Anteil diese drei Ursachen am Gesamtschaden hatten, sei allerdings nicht zu klären gewesen.