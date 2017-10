Kiel. Die „Mein Schiff 4“ von Tui Cruises kann mit modernsten Scrubbern aufwarten. „Scrubber“ bedeutet Abgaswäscher. Gut 15 Meter hoch sind die beiden raketenförmigen Anlagen im Schornsteinschacht, von allen Seiten versehen mit Kabelzugängen, Messgeräten, Rohren und Einspritzdüsen. In Schaltschränken zeichnen Datenschreiber die Ergebnisse der Messsonden auf. Dioden flimmern, und auf Bildschirmen leuchten Balkendiagramme mit den Schadstoff-Werten. Gemessen wird rund um die Uhr im Schornstein.

15 Decks tiefer und damit zwei, drei Meter unter der Wasserlinie stehen vier große Wärtsilä-Diesel. Eigentlich sind das hochmoderne Kraftpakete mit optimiertem Wirkungsgrad und guter Leistungsbilanz. Leider schlucken die finnischen Kolosse auf See zur Entfesselung ihrer 28.000 Kilowatt etliche Tonnen Schweröl pro Stunde – ein Punkt, den die Umweltschützer vom Nabu kritisieren. Der Verband fordert einen Verzicht auf das giftige Schweröl, von dem pro Jahr weltweit auf 50.000 Schiffen rund 200 Millionen Tonnen verbrannt werden.

Die Reederei sieht das anders. Zwar könnte sie mit umweltfreundlicherem Gasöl fahren, doch das wäre aus Tui-Sicht unwirtschaftlich. „Entscheidend ist, was oben rauskommt“, sagt Umweltmanagerin Lucienne Damm. Bevor sie 2011 zu Tui Cruises wechselte, war sie selbst Referentin beim Nabu, kennt somit die Anliegen der Umweltschützer. „Mit den Scrubbern von Wärtsilä sind wir schon ein großes Stück weiter. Im nächsten Jahr wird dann die ,Mein Schiff 1’ als erster Neubau auch noch mit einem neuartigen Katalysator ausgerüstet“, sagt Damm. Auf der „Mein Schiff 4“ werden nach ihren Angaben durch die beiden Scrubber Schwefeldioxide zu über 90 Prozent aus den Abgasen gewaschen. Aber auch Stickoxide, Feinstäube und Kohlenstoffdioxid sinken in der Abgasfahne. Zwar steht über dem Schornstein stets eine helle, leicht gelbliche Wolke. „Das ist aber überwiegend nur der Wasserdampf, der im Scrubber erzeugt wird“, sagt Umweltoffizier Nicolae Popa.

Und was passiert mit den Schadstoffen aus dem Abgasstrahl? Auf der "Mein Schiff 4" sammelt ein Tank den Chemie-Cocktail. Es gibt Schiffe, die diese Abwässer einfach ins Meer pumpen, was außerhalb bestimmter Schutzzonen und Hoheitsgewässer auch erlaubt ist. Beim geschlossenen System auf der „Mein Schiff 4“ wird die Scrubberchemikalie in Häfen an Land abgegeben. „Das geht an der Ostsee oder in den USA sehr gut“, sagt Popa. In vielen Häfen der Welt jedoch ist so etwas nicht vorgesehen.