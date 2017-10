Reeder wollen Landstrom

Kiel. Stena Line nutzt Landstromanlagen jetzt in den schwedischen Häfen Göteborg, Karlskrona und Trelleborg sowie in Hoek van Holland in den Niederlanden. Nach Angaben der Reederei konnten schon 2016 durch die Nutzung von Landstrom 12.500 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Das entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 6500 Pkw. Die Reederei hat in den Umbau der Schiffe rund eine Million Euro investiert. „Wir sind sehr froh, dank der guten Zusammenarbeit mit dem Hafen Trelleborg eine weitere Landstromanlage in unserem Routen-Netzwerk nutzen zu können“, sagt Niclas Mårtensson, der Chef von Stena Line. „Bis 2020 wollen wir in 25 Prozent der Häfen, die wir anfahren, Landstrom nutzen können. Bis 2030 sollen es 75 Prozent werden.“

Die Reederei Color Line hat 2012 den ersten Landstrom-Anschluss in Oslo für die Kiel-Oslo-Schiffe „Color Magic“ und „Color Fantasy“ eingeweiht. Inzwischen gibt es auch Landstromanschlüsse für die Color-Schiffe in den norwegischen Häfen Kristiansund, Larvik und Sandefjord. Color-Vorstand Tronmd Kleivdal hatte mehrmals auf die Bedeutung der Landstromanschlüsse in Bezug auf die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Reedereien hingewiesen. Zwar wird auch in Oslo nicht jeden Tag der Anschluss genutzt, dennoch hilft er, Emissionen zu reduzieren.

In Kiel sind die Planungen für eine Anlage am Norwegenkai auf der Zielgeraden. Sobald Erfahrungen mit dieser Landstromanlage vorliegen, wird der Seehafen auch am Schwedenkai in entsprechende Infrastruktur investieren. Hierfür sind 2,5 Millionen Euro eingeplant. Die Anlage am Norwegenkai soll etwa 1,2 Millionen Euro kosten.

Während die Reedereien in Schweden und Norwegen die Kilowatt-Stunde zu einem Preis von vier bis sechs Cent kaufen können, müssten sie in deutschen Häfen 15 bis 20 Cent bezahlen. Vom Seehafen Kiel heißt es dazu, dass eine Befreiung von der EEG-Umlage unerlässlich sei.