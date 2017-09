Zwei Motorradfahrer tödlich verletzt

Unfälle in SH

In Schleswig-Holstein sind bei Unfällen zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein 54-Jähriger war am späten Sonnabendnachmittag mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 77 in der Nähe von Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) unterwegs, wie die Polizei mitteilte.