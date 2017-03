Bei einem Autounfall am Montagabend ist ein 27-jähriger Mann aus Bad Segeberg schwer verletzt worden. Auf der A 20 in Richtung Lübeck verlor er nach Angaben der Polizei in Höhe des Parkplatzes Kronberg die Kontrolle über seinen Wagen. Die Unfallstelle war für ca. eineinhalb Stunden gesperrt.