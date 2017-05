Unfall auf der A1 Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Lübeck. Der Unfall ereignete sich an der Ausfahrt Lübeck-Zentrum. Dort beginnt die Zusammenführung auf zwei Fahrstreifen. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Ein Pkw bremste aufgrund eines Rückstaus an der dortigen Baustelle. Die Bremsung wurde offenbar zu spät erkannt, so dass der nachfolgende Wagen auffuhr. Auch ein PKW in der linken Spur wurde in das Unfallgeschehen verwickelt. Vier Frauen wurden verletzt. Notärzte und mehrere Rettungswagenbesatzungen kümmerten sich um die Verletzten. Alle vier Fahrzeuginsassen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Touran und ein Seat stellen jeweils einen Totalschaden dar, ein Passat wurde rechtsseitig erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden dürfte über 40 000 Euro liegen.

Von KN