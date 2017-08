Biker verunglückt tödlich

Hohenlockstedt. Der 51-Jährige fuhr mit seiner Zugmaschine samt Anhänger auf der K 39 in Richtung Hohenlockstedt. Etwa einen Kilometer vor Ortsbeginn bog er nach links Richtung Springhoe ab und kollidierte dabei mit einem Motorradfahrer, der ihn just in dem Moment links überholte. Der 55-jährige Biker prallte mit seiner Maschine gegen das Vorderrad des Zugfahrzeugs und verstarb noch an der Unfallstelle.

Es erschien ein Sachverständiger an der Unfallstelle. Die K 39 war für mehr als zwei Stunden zur Unfallaufnahme und für Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Von KN-online