Rendsburg. Die hartnäckige Kälte Ende April macht den Landwirten zu schaffen: Bei der Kirschernte in Schleswig-Holstein drohen Einbußen, weil die Bienen nicht fliegen. Auch die Erdbeeren leiden: Bis zu zehn Prozent der Blüten sind nach Schätzung der Landwirtschaftskammer bereits abgefroren. Das Wachstum von Raps und Spargel ist deutlich verlangsamt.

Weil die Bienen nicht fliegen, leidet die Bestäubung

Während die Schäden bei den Kirschen erheblich ausfallen können, verfügten Raps und Erdbeeren über „erhebliche Kompensationsmöglichkeiten“, wie es bei der Landwirtschaftskammer heißt. „Noch ist es zu früh, um Aussagen zu möglichen Ernte-Einbußen zu machen“, sagt Kammer-Sprecherin Daniela Rixen. Zwar haben die Frostnächte die Phase der beginnenden Blüte erwischt. Doch weil die Schotenbildung noch gar nicht stattgefunden habe, könne die Pflanze einen Großteil der Wachstumsverzögerung noch ausgleichen. Dass bei dieser Kälte keine Insekten fliegen, hat für den Raps positive, aber auch negative Folgen: Nicht nur Schädlinge bleiben aus, sondern auch Bienen.

Schutzvlies verringert Schäden bei Erdbeeren

Während die Erdbeerbauern in Niedersachsen oder Nordrheinwestfalen um ihre Ernte bangen, ist die Lage in Schleswig-Holstein noch vergleichsweise entspannt: Von den rund 1000 Hektar Anbaufläche befinden sich 40 Prozent unter Folie, um das Wachstum zu beschleunigen. Im Kampf gegen die Kälte setzen die Bauern auf den Einsatz von Schutzvlies, wodurch fatale Schäden bislang abgewendet werden konnten. Gleichwohl, so schätzt die Kammer, sind hier zehn Prozent der Blüten abgefroren. Bei Freiland-Erdbeeren sind es lediglich fünf Prozent, weil die Blütenbildung dort noch nicht so weit ist. Obstanbau-Experte Tillmann Keller ist dennoch zuversichtlich: „Es besteht die Hoffnung, dass die Erdbeer-Pflanzen den Blütenverlust durch die Ausbildung größerer Früchte kompensieren können.“