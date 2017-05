Unsere Ostsee Mal eben nach St. Petersburg

St. Petersburg. „Willkommen an Bord der ,Princess Anastasia’, auf dem Weg nach St. Petersburg, Perle der Ostsee“, sagt Offizier Aleksander im Hafen von Helsinki. Das Schiff der St. Peter Line ist nicht wirklich Fähr-, nicht wirklich Kreuzfahrtschiff. Es steuert nacheinander St. Petersburg – Helsinki – Stockholm – Tallinn an. Die Passagiere gelten aber als Kreuzfahrgäste und benötigen daher kein russisches Visum.

„Von dieser Regelung profitieren neben der Stadt St. Petersburg vor allem die Kreuzfahrtreedereien, die ihren Gästen unbürokratisch ein spannendes Ziel anbieten können“, sagt Felix Willeke von Lernidee, Anbieter für Russland-Reisen. „St. Petersburg ist in Russland immer ein Renner“, bestätigt auch Hans-Friedrich Möller von der Deutsch-Russischen Gesellschaft Kiel.

Das Zentrum der Fünf-Millionen-Metropole kommt weiträumig und edel daher. Unendlich viel Wasser durchfließt die Flussarme. An den Ufern glänzen Prachtbauten. In St. Petersburg ist Russland europäisch, ganz im Sinne vom Stadtgründer Peter dem Großen. Dessen Weitsicht soll das kolossale Reiterstandbild zwischen Isaakskathedrale und Newa symbolisieren. ZarPeter war fasziniert von der Seefahrt und ließ sich in den Niederlanden inkognito im Schiffbau schulen – es ist also nur konsequent, nach St. Petersburg per Schiff zu reisen.