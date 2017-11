Gericht lässt Ausnahme beim Bafög zu

Leipzig/Hamburg. Doch das Bundesverwaltungsgericht hat gestern in Leipzig in einem Grundsatzurteil eine Ausnahme von dieser Regel zugelassen: für Fälle, in denen Vater oder Mutter oder beide Eltern bei ihrem Sohn oder ihrer Tochter einziehen, wenn der Nachwuchs studiert und Bafög beziehen kann (Az. 5 C 11.16). Voraussetzung ist, dass Mutter oder Vater keine Wohnung haben und Sozialleistungen beziehen. Damit änderte das Gericht seine Rechtsprechung: Bislang bekamen Studenten nur den höheren Bafög-Satz, wenn sie nicht mit ihren Eltern zusammenlebten. Derzeit macht das einen Unterschied von monatlich 198 Euro aus.

Erstritten hat dieses Urteil die Hamburger Studentin Katharina G. Sie hatte 2010 an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften ihr Studium begonnen. Weil sie nicht mehr zu Hause wohnte, bekam sie vom Studierendenwerk den höheren Bafög-Satz zugesprochen. 2011 teilte sie dem Werk mit, dass sie aus ihrer Wohnung aus- und eine andere Wohnung eingezogen war. Nachdem ihre Mutter insolvent geworden war, zog die Hartz-IV-Bezieherin bei der Tochter ein. Die Gesamtmiete lag bei monatlich 500 Euro, die Mutter zahlte ihrer Tochter eine Untermiete von 250 Euro.

Von kn online