Urteil zu Familie aus Delingsdorf Die Keks-Affäre scheint beendet

Eine Geschichte, die bundesweit für Schlagzeilen sorgte, ist jetzt vor den Verwaltungsgerichten beendet worden. In der "Keks-Affäre" verlor die betroffene Familie in zweiter Instanz. Sie hatte geklagt, weil ihrem vierjährigen Sohn der Kindergartenplatz in Delingsdorf (Kreis Stormarn) gekündigt worden war.