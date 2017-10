Mordkommission findet Leiche auf Amrum

Amrum. Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die in der letzten Woche begonnene Suche nach Ceetin K, der nur 27 Jahre alt geworden ist, am Donnerstag mit drei Leichenspürhunden fortgesetzt.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, entdeckten die Einsatzkräfte am Mittag im Bereich der Südspitze einen vergrabenen Leichnam. Die Ermittler gehen davon aus, dass es ich um den vermissten Ceetin K. handeln dürfte. Eindeutig identifiziert ist die Leiche noch nicht.

Bereits am vergangenen Donnerstag wurden zwei 20 und 26 Jahre alte Amrumer wegen dringendem Tatverdacht in Chemnitz festgenommen und befinden sich seit Freitag in Untersuchungshaft. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde heute im Beisein seines Rechtsanwaltes nach Amrum gebracht und zeigte den Einsatzkräften den ungefähren Vergrabungsort der Leiche.

Die Tatverdächtigen und das Opfer aus dem Irak standen nach Polizeiangaben in einer Vorbeziehung zueinander. Alle wohnten auf Amrum in einem Mehrfamilienhaus zusammen. Als Ursache für die Tötung vermuten die Ermittler eine Beziehungstat.

Bei der Suche unterstützten Mitarbeiter des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein mit einem Traktor mit Frontlader. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen des Leichnams werden zeitnah durch die ebenfalls anwesenden Rechtsmediziner der CAU Kiel durchgeführt.