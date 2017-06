Flensburg. Der Mann habe am 26. November 2016 in Viöl (Kreis Nordfriesland) die junge Frau vergewaltigt und anschließend geschlagen sowie in den Bauch getreten, sagte die Vorsitzende Richterin am Donnerstag. Das Kind hat die 17-Jährige durch die Attacke nicht verloren. Sie ist weiter schwanger.

Der Angeklagte und das Opfer waren demnach seit März 2016 ein Paar gewesen. Im November habe die 17-Jährige eine Beziehungspause eingefordert, da ihr Freund sehr eifersüchtig und kontrollierend gewesen sei. In dieser Zeit habe sie erfahren, dass sie von dem Angeklagten schwanger sei und habe es ihm mitgeteilt.

Er wollte sie nach ihren Angaben zwingen, das Kind abzutreiben, es kam zunächst zu einem Streit, später zu Schlägen und dem erzwungenen Geschlechtsverkehr. Der Mann sitzt seit dem 27. November in Untersuchungshaft. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

Von lno