Tempo 30 wird im Norden immer beliebter

Kiel. Erleichtert wird dieses Ziel seit Jahresbeginn durch den überarbeiteten „Schulweg-Erlass“, mit dem die Anordnung von Geschwindigkeitsbegrenzungen vor Bildungs- und Pflegeeinrichtungen vereinfacht wird. Allerdings sind die Gesetzeslage und die Frage, wer politisch zuständig ist, nicht immer eindeutig. So ärgert den schleswig-holsteinischen Gemeindetag, dass lediglich größere Gemeinden an Bundes- und Landesstraßen ein Tempolimit unmittelbar anordnen können. Im März wurde die Grenze, wer als Verkehrsbehörde in dieser Sache entscheiden darf, zwar von 20000 auf 10000 Einwohner gesenkt. Doch das gehe nicht weit genug, so Geschäftsführer Jörg Bülow. Skurriles Beispiel: Im Kreis Plön könnten zwar Schwentinental und Preetz einen Antrag auf Tempo 30 stellen, nicht aber die Kreisstadt Plön.

Verkehrsminister will Einzelhandel schützen

Der neue Landesverkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) bestätigt den Trend. Es sei „ein großer Schritt“ gemacht worden, indem „die Anordnung von Tempo 30 vor Schulen, Altenheimen und Krankenhäusern erheblich erleichtert wurde“. Zuvor musste die zuständige Straßenverkehrsbehörde noch eine erhöhte Gefahr vor Ort nachweisen – jetzt reicht die Einrichtung als Begründung. Die Gemeinde Schönkirchen (Kreis Plön) reduzierte vor der Schule im Augustental tagsüber auf 30. Buchholz warnt allerdings davor, „dass die Zunahme an Tempo-30-Bereichen dazu führt, dass der Einzelhandel in den Städten und Gemeinden immer mehr abgeschnitten wird“.

Auch aus Lärmschutzgründen stand zuletzt Tempo 30 zur Debatte: In Barsbek (Kreis Plön) darf man nachts nur noch langsam durch den Ort. Diskutiert wird in Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Hier soll der Verkehrsausschuss auf Grundlage eines „Lärmaktionsplans“ im September erneut über die Kopperpahler Alle befinden. Aus Lärm- und Sicherheitsgründen wollte der Kieler Ortsbeirat Mitte in der Innenstadt eine Tempo-30-Zone. Doch die Idee scheiterte, weil die Straßenverkehrsordnung das Limit auf Hauptverkehrsstraßen flächendeckend nicht zulässt.

