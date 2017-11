Gattin soll Ehemann vergiftet haben

Lübeck. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, am 15. August 2015 in Dahme versucht zu haben, ihren heute 57 Jahre alten Ehemann mittels eines pflanzlichen Gifts, das sie ihm in sein Essen gemischt haben soll, zu töten. Der Mann soll wenige Stunden nach der Mahlzeit schwerwiegende Vergiftungserscheinungen gezeigt haben, vor allem Brechdurchfall, Sehstörungen und Herzrasen.

Die Symptome sollen akut zwei Tage lang gedauert haben und der Zustand des Opfers soll akut lebensbedrohlich gewesen sein, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Das Tatmotiv war nach der Ermittlungen mutmaßlich, dass die Frau sich in einen anderen Mann verliebt hatte. Ihr Mann, der nicht an eine Durchfallerkrankung oder eine Lebensmittelvergiftung geglaubt hatte, hatte durch einen Arzt Urin- und Blutproben sichern lassen. Untersuchungen der Proben im Rahmen des Ermittlungsverfahrens führten zum Nachweis des Pflanzengiftes.

Die Ehefrau hat im Ermittlungsverfahren eingeräumt, ihrem Ehemann das Gift in das Essen gemischt zu haben. Sie bestreitet jedoch, dies mit dem Vorsatz getan zu haben, ihn zu töten. Es sei ihr nicht bewusst gewesen, wie hochgiftig die Substanz ist. Über die Zulassung der Anklageschrift und die Eröffnung des Hauptverfahrens hat das Landgericht noch nicht entschieden.

