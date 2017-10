Reparatur der „Gorch Fock“ dauert länger

Kiel. Das Ausbildungsschiff der Marine wird aus diesem Grund nicht im kommenden Jahr, sondern wohl frühestens 2019 wieder in Dienst gestellt. Der Dreimaster der Marine wird derzeit für viel Geld in Bremerhaven repariert. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums liegen die Kosten bei 75 Millionen Euro. So erheblich sind die Schäden am Schiff, dass zwischenzeitlich sogar sein Aus drohte. Doch das Segelschulschiff wird noch weit über 2030 hinaus auf den Weltmeeren fahren.

Die „Gorch Fock“ müsse zwar grundsaniert werden, aber sie symbolisiere weit mehr als ein Segelschiff, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) einst. „Sie ist vor allem für Deutschland die Botschafterin auf den Weltmeeren.“

Die Marine begründete die Verzögerungen damit, dass die Reparaturen aufwändiger seien. So müsse unter anderem die Schiffswand fast vollständig ausgetauscht werden.

Von KN-online