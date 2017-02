Vogelgrippe Der Eierhandel bleibt undurchsichtig

Die Stallpflicht für Geflügel in Schleswig-Holstein wird zum Teil aufgehoben. Das teilte das Umweltministerium mit. Nur noch in Gebieten direkt an der Westküste, an der Elbmündung und an einigen großen Seen wie dem Plöner See muss das Geflügel wegen der Vogelgrippe weiter im Stall bleiben.