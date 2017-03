Die von der Umweltorganisation BUND am 1. März gestartete Volkspetition für ein verlängertes Nachtflugverbot am Hamburger Flughafen findet offensichtlich regen Anklang. „Die Unterschriftenlisten trudeln fleißig in der Geschäftsstelle ein“, sagte BUND-Landesgeschäftsführer Manfred Braasch.