Wohnmobil fährt in Gegenverkehr

Schwesing. Ein in Richtung Schleswig fahrendes Wohnmobil geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Lkw zusammen. Der 73-jährige Wohnmobilfahrer wurde schwer verletzt. Der 49-jährige Fahrer des Lkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte befreit werden. Er wurde ebenfalls schwer verletzt.

Der Lkw kippte in den Graben. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die B201 war während der stundenlangen Bergung gesperrt.

Von KN-online