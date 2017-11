Ein Unfall hat auf der A7 im Berufsverkehr eine Vollsperrung und etliche Kilometer Stau verursacht. Ein Kleintransporter krachte am Donnerstag in Höhe Schmaldfeldt (Kreis Segeberg) in einer Baustelle durch die Mittelleitplanke, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen wurden dabei verletzt.