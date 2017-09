Flensburg. Der Besatzung der "Alexandra" gelang es nicht, das Schiff aus eigener Kraft wieder freizubekommen. Rettung kam durch die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Der zufällig in Flensburg liegende Rettungskreuzer „Nis Randers“ lief zusammen mit dem Tochterboot „Onkel Willi“ zur Unglücksstelle aus. „Sie konnten die ‚Alexandra‘ dann schnell wieder freischleppen“, bestätigte eine Sprecherin der Seenotretter am Sonntag.

Gegen 19 Uhr war die „Alexandra“ dann wieder in tieferem Wasser und wurde von dem Rettungskreuzer zurück nach Flensburg begleitet. Dort müssen jetzt Taucher den Rumpf der „Alexandra“ nach Schäden untersuchen. Die Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Außerdem wurde die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg eingeschaltet.

Keine größeren Schäden an der "Alexandra"

Laut einer ersten Untersuchung ist das 1908 in Hamburg gebaute Schiff aber ohne größere Schäden geblieben. Es gab auch keine Verletzten unter Besatzung und Passagieren. Am Sonntag nimmt das Schiff in Flensburg an der Veranstaltung „Tag des Denkmals“ teil. Das Schiff ist an seinem Liegeplatz an der Schiffbrücke zu besichtigen.

Die 36,9 Meter lange „Alexandra“ wird durch ehrenamtliche Mitglieder eines Vereins betrieben. Die Fahrt am Sonnabend war eine der letzten Touren in diesem Jahr. Ab Oktober liegt das Schiff im Winterlager.

Es ist die zweite Havarie eines deutschen Traditionsschiffes innerhalb weniger Wochen. Anfang August war in Rostock bei der Hanse Sail der Dampfeisbrecher „Stettin“ mit einer finnischen Frachtfähre kollidiert.