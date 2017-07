Vor Gericht Drei Unfälle unter Wahnvorstellungen

Kiel. Zwölf Jahre lebte der Lagerarbeiter unauffällig und frei von Symptomen. Nachdem er im Mai 2016 eigenmächtig die Medikamente gegen seine Psychose abgesetzt hatte, brach die Erkrankung durch. Er saß am Steuer seines Autos, als er „plötzlich Stimmen hörte“.

Im Zustand der Schuldunfähigkeit, so das Urteil, war der Beschuldigte mit mindestens drei anderen Autos kollidiert. Am Nachmittag des 25. Mai 2016 wollte er angeblich zum Hamburger Flughafen. Auf der Rückfahrt demolierte er zunächst einen am Straßenrand geparkten Smart und flüchtete. Drei Stunden später prallte er beim Überholen auf einer Umgehungsstraße in Norderstedt gegen einen Audi A6, schleuderte über einen Park- und Grünstreifen. Sachschaden: rund 6000 Euro.

Totalschaden: Mann stieß mit VW-Bus zusammen

Den schwersten Unfall verursachte der geschiedene Mann aus Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg), als er gegen 19.40 Uhr plötzlich nach links in den vorfahrtberechtigten Gegenverkehr abbog und gegen einen VW-Bus knallte. Dessen Fahrer erlitt eine Beckenprellung, eine Blockade im Lendenwirbelbereich und einen Schock. Der Bus hatte nur noch Schrottwert.

Im Prozess zeigte sich der Patient, dem ein Gutachter eine Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis bescheinigte, einsichtig. An den Vorfall erinnert er sich nur lückenhaft. Den Führerschein hatte er noch am selben Tag abgegeben. „Seitdem bin ich nie wieder gefahren.“ Ein halbes Jahr wurde der gelernte Tischler in der geschlossenen Psychiatrie in Rickling medikamentös neu eingestellt.

Die Kammer ordnete die Entziehung der Fahrerlaubnis an. Frühestens in drei Jahren darf er wieder einen Führerschein beantragen.