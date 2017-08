Initiative gegen Impfmuffel

Kiel.. Das teilte das Landesgesundheitsministerium am Montag mit. Grundlage hierfür ist eine bundeseinheitliche Regelung im Infektionsschutzgesetz, die Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) angestoßen hatte und die nun am 25. Juli umgesetzt worden ist. In Schleswig-Holstein war die Initiative zuvor parteiübergreifend als überflüssig kritisiert worden.

Im Norden ist bereits seit dem Jahr 2001 eine Impfberatung verpflichtend. Sie ist eigentlich eine Voraussetzung für einen Kita-Platz. Ärzte informieren dabei Eltern, überprüfen den Impfstatus des Kindes und vervollständigen ihn gegebenenfalls. Eine Impfpflicht besteht nicht. Aber im Anschluss wird ein Nachweis ausgestellt, mit der die Kita-Leitung über den aktuellen Impfstatus in Kenntnis gesetzt wird.

Neu ist nun, dass das Gesundheitsamt Eltern, die den Nachweis nicht erbringen, zur Beratung auffordern kann. Dafür müssen die Kita-Leitungen der Behörde personenbezogene Daten übermitteln. Von der Verschärfung verspricht sich die Bundesregierung deutschlandweit bessere Erfolge bei der Bekämpfung von Masern.

Grundsätzlich befürwortet die Landesregierung in Schleswig-Holstein die Bemühungen um einen verbesserten Impfschutz. „Mit einer Impfung schützen Sie nicht nur Ihre Kinder, sondern auch andere, die nicht geimpft sind“, teilte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) mit. Der neuen Meldepflicht stand Garg zuletzt aber skeptisch gegenüber. Es bestehe die Gefahr, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kita zerstört werden könnte, hatte er im Mai dieser Zeitung gesagt. Ähnlich hatte sich auch Gargs Amtsvorgängerin, Kristin Alheit (SPD), geäußert. Und auch die Grüne Marret Bohn hatte Gröhes Idee als „blinden Aktionismus“ gebrandmarkt.