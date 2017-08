Drei Verletzte bei Wohnwagenbrand

Wacken. Zeugen meldeten auf einem der Campingplätze eine größere Rauchentwicklung. Wie sich herausstellte, brannte ein Wohnwagen, den die Freiwillige Feuerwehr Gribbohm ablöschte. Diverse umstehende Fahrzeuge und Zelte wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das genaue Ausmaß des Schadens bleibt zu klären, ebenso die Ursache, die zu dem Feuer geführt hat.

Ansonsten verlief das Wacken relativ ruhig für die Einsatzkräfte. Einen Einsatz der eher untypischen Art hatten die Einsatzkräfte gegen 13.50 Uhr zu bewältigen. Sie mussten ihre Fähigkeiten als Jäger beweisen, denn zu einem der Campingplätze hatten sich drei vierbeinige Gäste Zutritt verschafft. Wie das Rehwild auf das eingezäunte Gelände gelangt war, ist unklar. Leider schafften die Tiere es jedoch nicht, auf demselben Weg, auf dem sie gekommen waren, wieder in die Freiheit zurück zu gelangen. Zu ihrer Rettung mussten Zäune geöffnet werden.

Marihuana beschlagnahmt

Einen 26-jährigen Franzosen erwischte ein Security-Mitarbeiter am Nachmittag bei einer Einlasskontrolle mit Marihuana. Der Mann hatte die Drogen recht offensichtlich in einem Behältnis an seinem Gürtel befestigt. Er musste die Betäubungsmittel der Polizei übergeben und wird sich nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen der Verkehrsunfallflucht erwartet einen 52-Jährigen. Der Ukrainer saß mit 1,33 Promille am Steuer eines Sprinters und war in einen Verkehrsunfall verwickelt. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, eine Streife stoppte ihn nach dem Hinweis eines Zeugen um 14.20 Uhr im Kirchweg.

Führerschein eingezogen

Seinen Führerschein abgeben musste außerdem ein Belgier, der mit 2,38 Promille auf dem Weg in ein Hotel war. Er fragte kurz nach Mitternacht in der Bokelrehmer Straße den Angehörigen einer Sicherheitsfirma nach dem Weg, wobei dem Wachposten der Trunkenheitszustand des Autofahrers auffiel. Der Security-Mann informierte die Polizei, worauf der Beschuldigte sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Die Fahrzeugschlüssel des Mannes behielten die Einsatzkräfte erst einmal ein.

Gerade noch rechtzeitig bemerkte eine Frau nach einem Toilettenbesuch am Donnerstagnachmittag, dass sie ihre Bauchtasche in der Kabine des stillen Örtchens vergessen hatte. Als sie nur wenige Augenblicke später zu der Toilette zurückkehrte, kam aus dieser gerade ein Mann heraus, der ihre Tasche bei sich trug. Das Portemonnaie hatte der Unbekannte bereits sicher in seiner Hosentasche verstaut. Die Geschädigte nahm sich ihr Eigentum zurück und erstattete eine Diebstahlsanzeige bei der Polizei.

Von KN