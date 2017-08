Gesetzentwurf zur Sicherung auf dem Weg

Die Landesregierung in Kiel will mit Gesetzesänderungen Waldkindergärten juristisch besser schützen. Das Kabinett stimmte am Dienstag einem Entwurf des Umweltministeriums zur Änderung des Waldgesetzes zu. „Kitas in freier Natur haben unsere Rückendeckung“, sagte Staatssekretärin Anke Erdmann.