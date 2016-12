Hamburg/Kiel. Stürmiger Abschluss der Weihnachtstage: Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag für Schleswig-Holstein und Hamburg eine Sturmwarnung herausgegeben. Am Abend und in der Nacht werde Tief „Barbara“ mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 115 km/h über den Hamburg und Schleswig-Holstein hinwegziehen. Auch Graupelgewitter werden am Abend erwartet.

Die Wasserstände an der deutschen Nordseeküste und in Hamburg sollen in der Nacht eineinhalb bis zwei Meter über dem mittleren Hochwasser liegen.

Die Polizei meldete bereits am Montagmittag vermehrte Sturmeinsätze durch umgestürzte Bäume, Gerüstteile, Buden und Bauzäune. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, teilte die Regionalleitstelle Nord in Harrislee mit.

dpa