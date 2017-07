Büsum/Kiel. Auf der „Watt’n Insel“ in Büsum hat sie einen extra ruhigen Platz gebucht, direkt am Wasser. Das Meeresrauschen ist an diesem Abend besonders laut, denn der Wind bläst heftig von der Nordsee her. Da das Thermometer kaum den einstelligen Bereich verlässt, müssen Schlafsäcke, Kissen und Decken den beiden zu kuscheliger Wärme verhelfen. „Dazu ‘ne Wolldecke, noch ‘ne Wolldecke, und eine extra, wenn es kalt wird“, sagt Kim.

Ein Schlafstrandkorb kann wind-, wetter- und blickdicht verschlossen werden. Er bietet mehr Komfort als ein Zelt, und man ist näher an der Natur als im Wohnwagen. Wie berichtet ist die Erfindung aus Schleswig-Holstein seit einem Jahr eine touristische Attraktion an Stränden und Seen des nördlichsten Bundeslandes. „Der Schlafstrandkorb hat eine Buchungsauslastung von über 90 Prozent“, bilanziert Marc Euler von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (Tash). „In Büsum sind schon jetzt die ersten Nächte für die Saison 2018 gebucht worden“, bestätigt Marianne Hanke von der Tourismus Marketing Büsum GmbH. „Einfach genial“, schwärmte die Jury, als sie dem Schlafstrandkorb im Herbst vergangenen Jahres den Deutschen Tourismus-Preis verlieh. Und sie fragte: „Warum erst jetzt?“

Nach Angaben der Tash sind im nördlichsten Bundesland mittlerweile 40 Schlafstrandkörbe aufgestellt. „Elf stehen an der Nordsee und 29 an der Ostsee“, sagt Euler. „Seit Anfang des Jahres ist es auch anderen Bundesländern gestattet, den Schlafstrandkorb zu kaufen.“ In Niedersachsen gebe es ihn in der Küstenregion mittlerweile auch.

Von dem Strandkorb sind auch Angelika Willmann (49) und ihre Freundin Svenja Früchtling (50) begeistert. Es soll ihre erste Nacht in dem Strandmöbel werden, und vor ihren Augen erstreckt sich die unendliche Weite des Wattenmeeres. Heute ohne „kitschiges“ Sonnenuntergang-Spektakel, sondern mit dicken Wolken. Der böige Westwind bläst den Frauen direkt ins Gesicht. Svenja nimmt es locker: „Es hat etwas von Freiheit und Unkompliziertheit.“