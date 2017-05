Hamburg. Zum Auftakt wollen die Vertreter straffreien Kiffens den Hafengeburtstag nutzen, um über ihr Anliegen zu informieren. Danach folgen am kommenden Mittwoch eine Veranstaltung mit Cannabis-Informationen für Ärzte und Patienten sowie am Donnerstag ein Filmabend im Zentrum für politische Teilhabe. Höhepunkt der „Weed Week“ sei am kommenden Freitag eine Kundgebung auf dem Rathausmarkt. „Mit dieser stationären Demo (...) wollen wir die Hamburger davon überzeugen, dass Legalisierung Sinn macht und die Prohibition uns allen schadet.“

Anlass der Aktionen ist der weltweite, jährliche „Global Marijuana March“ zur Legalisierung von Cannabis. Im vergangenen Jahr hatten sich den Angaben zufolge in Deutschland in 33 Städten mehr als 10 000 Menschen daran beteiligt. Konkret fordert der Cannabis Social Club Hamburgs rot-grünen Senat auf, mit Bremen eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes einzuleiten und bis dahin alles auf Landesebene Mögliche zu veranlassen, um Konsumenten zu schützen. Während die Grünen dafür durchaus Sympathien hegen, lehnt die SPD derartige Ansinnen bislang strikt ab.

Nach Ansicht des Clubs muss Hamburg zudem die straffreie Menge zum Eigenbedarf von derzeit 6 Gramm deutlich erhöhen und sich für eine bundeseinheitliche Regelung einsetzen. „Auch straffreie Mengen für andere Drogen halten wir für sinnvoll.“ Zudem dürften Konsumenten und der Eigenanbau nicht weiter von Polizei und Justiz verfolgt werden. Auf der anderen Seite müssten Konsumenten harter Drogen mehr „Drückerräume“ zur Verfügung gestellt bekommen und Tests für die Qualität der Drogen eingeführt werden. Gleichzeitig müsse an den Schulen regelhaft „eine moderne, ehrliche und auf Gefahrenreduzierung ausgerichtete Drogenprävention“ stattfinden.

