Das sind die Tipps vom ADAC

Boksee. Wie also bekomme ich den grünen Riesen wirklich sicher nach Hause? Dazu gab der ADAC zu Beginn der Weihnachtszeit am Montag auf seinem Verkehrsübungsplatz in Boksee (Kreis Plön) die wichtigsten Tipps.

„Wir empfehlen in der Regel einen Transport im Auto, aber dabei ist einiges zu beachten“, sagt Dirk Trasser. Er ist Fahrsicherheitstrainer beim ADAC und er mahnt: „Wer es mit dem Festbinden zu lässig sieht, kann dafür teuer bezahlen müssen.“ Ein falsch gesicherter Baum kann 60 Euro und einen Punkt in Flensburg kosten. Kommt es durch den Baum zu einem Unfall, sind sogar 75 Euro fällig. „Landet der Baum auf der Straße und gefährdet den Verkehr, kann das im schlimmsten Fall sogar ein Straftatbestand sein, der mit 10000 Euro und fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann“, ergänzt der zweite ADAC-Trainer Jens Pfeiffer.

Bloß kein Tüdelband

Pfeiffer ist für den Transport auf dem Dach zuständig und hält einen Ratschengurt aus dem Baumarkt in die Luft. „Das hier ist die richtige Variante zum Festbinden. Nehmen Sie bloß nicht so ein Tüdelband aus der Küche“, ist sein eindringlicher Appell. Der Baum kommt aufs Dach und wird im spitzen Winkel mit dem Gurt am Dachgepäckträger festgezurrt, denn schon bei 50 Stundenkilometer wird so ein 30 Kilogramm schwerer Baum bei einer Bremsung zum tödlichen Geschoss. „Dabei kann man auch viel falsch machen. Zum Beispiel, wenn man auf die Idee kommt, den Gurt zur Sicherheit durch den Innenraum der Fahrzeugs zu spannen. Aber dann ist der Gurt im Auto straff und am Baum locker.“

Freie Sicht ist wichtig

Pfeiffer hat schon Leute gesehen, die glaubten, den Baum aus dem Beifahrerfenster heraus auf dem Dach festhalten zu können. „Doch da braucht nur plötzlich ein Hindernis aufzutauchen, und schon fliegt der Baum“, sagt der Fachmann.

Sein Kollege zeigt, wie sich ein Baum sicher in einem Mittelklassewagen unterbringen lässt. „Dabei sollten die hinteren Sitze umgeklappt werden, und der Fuß den Baumes sollte immer in Fahrtrichtung zeigen“, erklärt Dirk Trasser. Höchstens 1,50 Meter darf die Tanne aus dem Heck ragen und muss an der Spitze mit einem mindestens 30 Quadratzentimeter großen signalfarbenen Schild gekennzeichnet sein. Fehlt dieses, sieht der Bußgeldkatalog eine Strafe von 25 Euro vor. „Nehmen Sie wieder Ratschengurte und benutzen Sie zum Verzurren die richtigen Ösen – auf keinen Fall die Halterungen für die Kindersitze“, ruft er, während er mit dem Oberkörper im Wageninneren steckt. Außerdem sei wichtig, dass der Baum im Innenraum nicht die Sicht auf die Straße und in die Seitenspiegel versperrt.