Schicken Sie uns Ihre Katzenfotos

Kiel. Wie auch immer: Am 8. August ist es wieder Zeit, des Deutschen liebstem Heimtier besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Denn seit Jahren liegen Katzen auf der Rangliste unangefochten an der Spitze. 13,4 Millionen haben 2016 in deutschen Haushalten gelebt, berichtet der Industrieverband Heimtierbedarf. Oder anders gesagt: Mehr als jeder fünfte Haushalt in Deutschland hat eine Katze. Mit 8,6 Millionen folgen Hunde erst in großem Abstand.

Von so viel Tierliebe profitiert natürlich auch die Wirtschaft: Gut 1,6 Milliarden Euro gaben die Deutschen voriges Jahr allein für Katzenfutter aus - und weitere 284 Millionen für Katzenstreu. So gut haben es leider nicht alle "Samtpfoten" hierzulande: Tierschützer gehen von rund zwei Millionen wildlebenden, herrenlosen Katzen aus, die in Hinterhöfen, Gärten oder im Umfeld von Fabriken ein trauriges Dasein fristen und sich unkontrolliert vermehren.

