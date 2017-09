Eine Stimme für die Kleinen

Kiel. Dass die Kinderrechte tatsächlich nach der Bundestagswahl in die Verfassung aufgenommen werden, ist wahrscheinlicher denn je. Noch schneller sind sie jedoch in vielen Schulen – und am allerschnellsten in der Grundschule Kiel-Schilksee. Hier wurden die Kinderrechte nämlich schon von den Dritt- und Viertklässlern behandelt. „So wie diese Kieler Kinder soll jeder Schüler in Schleswig-Holstein im gerade begonnenen Schuljahr das Thema im Unterricht kennenlernen“, kündigte DKSB-Landesvorsitzende Irene Johns an, die mit Bildungsministerin Karin Prien eine prominente Schirmherrin an ihrer Seite hat.

Die neunjährige Lara aus Schilksee weiß genau, worum es geht. „Wir Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, und wir haben ein Recht auf Spielen und Freizeit“, sagt sie. Mit ihren Schulkameraden hat sie sich mehrere Stunden mit den Artikeln der UN-Kinderrechtskonvention und ganz konkret mit Kinderschicksalen aus anderen Ländern beschäftigt.

Den Schülern habe das Thema abseits des Leistungsdrucks viel Spaß gemacht, sagt Lehrer Nitsche. Sie seien mit breitem Kreuz nach Hause gelaufen; statt Hausaufgaben zu machen, hätten einige zu Hause ihr Recht auf Freizeit eingefordert. Dieses Selbstbewusstsein trifft den Geschmack der Ministerin. Sie wolle dafür Sorge tragen, dass Kinder schon sehr früh ihre Rechte kennenlernen, denn nur so könnten sie sich dafür selbst einsetzen.

Anders als im Grundgesetz sind Kinderrechte in der schleswig-holsteinischen Landesverfassung bereits vorgesehen. „Wir sind der Meinung, dass Kinder besonders schutzbedürftig sind“, erklärt die Ministerin. Um das bundesweit zum Ausdruck zu bringen, müssten sie Verfassungsrang erhalten. Auch Irene Johns mahnt: Erst die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz werde dazu führen, dass künftig bei allen politischen und juristischen Entscheidungen, die Kinderinteressen ausreichend berücksichtigt werden. „Ohne grundgesetzliche Regelung wird sich nichts ändern.“ Johns und Prien zeigten sich zuversichtlich, dass eine Grundgesetzänderung schon im Laufe der kommenden Legislaturperiode erfolgen werde. Denn erstmals steht dies im Wahlprogramm von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken.