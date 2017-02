Wettbewerb Weitere 26 digitale Modellschulen

Die Zahl der digitalen Modellschulen in Schleswig-Holstein ist auf 46 gestiegen. In einer zweiten Runde des Wettbewerbes „Lernen mit digitalen Medien“ setzten sich jetzt 26 Schulen durch, wie das Bildungsministerium am Mittwoch bekanntgab. Darunter sind auch zwei Kieler Einrichtungen.