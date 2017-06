Wetter im Norden Regenwahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Kiel. Besonders betroffen war am Freitag der Südosten des Landes. Hier fielen bis zum Mittag gut 50 Liter pro Quadratmeter. Die Rettungskräfte mussten bis zum späten Nachmittag 43 Mal wegen vollgelaufener Keller oder unter Wasser stehender Straßenzüge ausrücken.

In Kiel war es dagegen noch vergleichsweise ruhig: In Dietrichsdorf lief ein Keller voll. Am Abend hatte sich im Gewerbegebiet Wellsee auf einem Hallendach so viel Wasser gesammelt, dass die Konstruktion einzustürzen drohte. Es stand gut 30 Zentimeter hoch. Mit Pumpen saugte die Feuerwehr es vorsichtig ab. Schäden am Gebäude gab es aber keine.

Durch den starken Regen ist auch der Pegel des Nord-Ostsee-Kanals gestiegen, zeitweise um gut 20 Zentimeter. Bei einem Anstieg von mehr als 25 Zentimetern müssten einige Autofähren den Dienst einstellen. „Das ist aber bislang noch nicht der Fall, da der Kanal über die Elbe bei den Niedrigwasserphasen entwässert werden kann“, so Dieter Schnell, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau.

Verantwortlich für die starken Regenfälle ist ein sogenanntes Fünf-B-Tiefdruckgebiet, das feuchte Mittelmeerluft nach Nordeuropa bringt. „Das ist nichts Ungewöhnliches. Eine solche Wetterlage kommt im Sommer immer mal wieder vor“, erklärt Alina Voss, Meteorologin bei Wetterwelt in Kiel. Dennoch seien die Regenmengen gewaltig, die derzeit herunterkommen. Im Raum Lübeck rechnen die Meteorologen bis Sonnabend mit bis zu 75 Litern Regen pro Quadratmeter, in Kiel seien 50 Liter möglich. Erst gegen Mittag soll der Regen zuerst im Norden des Landes allmählich nachlassen.

„In Berlin gab es starke Gewitter und dann fiel Starkregen“, erklärt Voss. Gut 25 Liter seien hier innerhalb einer Stunde gefallen. „In Schleswig-Holstein haben wir im Gegensatz dazu jetzt Dauerregen.“ Dadurch könnten auch Keller volllaufen und die Felder aufweichen, aber die Folgen seien längst nicht so gravierend wie in Berlin und Brandenburg.

Von Anne Steinmetz