Plötzlich wieder Sommer

Kiel. Nach einem milden Wochenende kehrte er am Montag für einen Tag zurück. Einen Tag lang Sonne satt: Norddeutschland genoss am Montag die unerwartete Rückkehr eines Phantoms.

In der Sonne baden

Ein Intermezzo, ein schönes dazu. Ein letztes Zucken vor einem langen Abschied. Bei Temperaturen an die 20 Grad Celsius und einer sanften Brise war den meisten Menschen aber nicht nach Melancholie – sondern nach einem ausgiebigen Bad in der Sonne. Die schon ins Winterquartier überführten kurzen Hosen erlebten ein Comeback, die Sonnenbrillen-Dichte schoss nach Wochen wieder in die Höhe. Cafébetreiber kramten die Outdoor-Lounges hervor, die Liegebänke am Kieler Bootshafen kamen endlich wieder ihrer Bestimmung nach.

Eine Woche Sonne, bitte!

Im Kieler Schlossgarten genossen derweil Bente Jürgensen (25), Harriet Meyer (24) und Anna Peplinski (31) ihre Mittagspause auf einer Parkbank mit prominenter Sonnen-Pole-Position. Das Trio, alle drei arbeiten bei der Kunsthalle, saugte die Sonnenstrahlen unweit der Förde auf. Harriet: „Wir wünschen uns jetzt eine Woche Sonne, dann eine Woche Schnee – und dann kann es gerne wieder Frühling werden.“

Der Wetterbericht für die kommenden Tage bremst die Hoffnungen der drei jungen Frauen zwar aus. Aber träumen, das war an einem Tag wie diesem erlaubt.

Weihnachtsmärkte öffnen bald

In genau sechs Wochen starten in Kiel die Weihnachtsmärkte. Einen wahrhaften Vorgeschmack lieferte darauf der Blick auf die eine oder andere gastronomische Werbetafel. Dort taucht bereits das an diesem Montag so unvorstellbare Getränk auf: Glühwein. Der, so viel ist klar, lief am Sommertag des 16. Oktober gar nicht. Gefragt waren Softdrinks und Eis.

Was bleibt von diesem Tag? Die Hoffnung, dass der Sommer 2018 sich eines Montags im Herbst 2017 erinnert. Dass er kommen und diesmal auch ein wenig länger bleiben möge.