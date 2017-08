Auf Sonne folgen Schauer und Gewitter

Offenbach/Kiel. Im Osten und Süden Deutschlands bleibt der Sommer allerdings am Mittwoch mit Höchsttemperaturen zwischen 27 und 33 Grad erhalten. In Schleswig-Holstein muss von den Mittagsstunden an mit kräftigen Schauern und teils schweren Gewittern gerechnet werden. Nordwestlich der Linie Emsland-Kiel werde sogar den ganzen Tag über Regen unterschiedlicher Intensität erwartet. Die Temperatur erreicht 17 bis etwa 24 Grad im Regen

und unter dichten Wolken, sonst wird es schwül-warm mit 25 bis 28

Grad. Zwischen Elbe und Trave weht ein schwacher südlicher Wind,

sonst ein teils mäßiger und an der Nordsee frischer Nordostwind. In

Schauer- und Gewitternähe sind Sturmböen möglich.

Am Donnerstag werden Gewitter von den Nachmittagsstunden an zwischen Schwäbischer Alb, Lausitz und dem Alpenrand erwartet. Dafür dürfte es dann im Nordwesten freundlich, wenn auch nicht zu warm sein. In Schleswig-Holstein überwiegt starke Bewölkung. Es ziehen neue Schauer

und einzelne Gewitter auf. Die Temperatur steigt in Nordfriesland auf

Werte um 19, in Hamburg und in Holstein auf 23 Grad. Der Wind dreht

auf West bis Nordwest und weht schwach bis mäßig.

Der meteorologische Herbst dürfte am Freitag (1.9.) vor allem im Südosten mit Schauern und und teilweise gewittrigem Regen seinen Einstand haben. In Schleswig-Holstein ist es wechselnd bewölkt, an der Nordsee gibt es

Schauer. Im vorwiegend trockenen Norden und Westen werden nur noch Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad erwartet: Sommer ade.

Von KN/dpa