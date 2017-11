Diese Woche gibt's den ersten Schnee

Offenbach/Kiel. "Wechselhaft, windig und nasskalt": So prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Wetter für Schleswig-Holstein in dieser Woche.

Glätte in der Nacht zum Mittwoch

Der Dienstag steht im Zeichen von dichten Wolken und vorübergehendem Regen. Im Nordwesten Deutschlands wechseln sich Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern ab. In Küstennähe sind auch kurze Graupelgewitter möglich. Die Höchstwerte liegen in Schleswig-Holstein bei 7 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken auf Tiefstwerte zwischen 3 Grad in Hamburg und -1 Grad in der Nordhälfte. Stellenweise wird es glatt. Der Wind aus West bis Südwest nimmt weiter ab.

Erster Schnee in der Nacht zum Donnerstag

Kälter wird es ab Mittwoch: Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 4 Grad. Dazu weht ein mäßiger und in Schauernähe böiger westlicher Wind. Es ist wechselnd bewölkt, Schauer sind möglich.

In der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen auf 0 Grad. Vereinzelt sind die Schauer mit Schnee vermischt. Autofahrer müssen mit glatten Straßen rechnen. Der südwestliche Wind weht schwach und lebt in Schauernähe böig auf.

Der Donnerstag selbst bleibt wechselhaft mit vielen Wolken und einzelnen Schauern. Die Temperaturen erreichen nur noch 2 bis 4 Grad, auf Helgoland sind 6 Grad möglich. In der Nacht sinken die Temperaturen auf -2 Grad. Die Regenschauer sind zunehmend mit Schnee vermischt.

Wetter wird besser

Die Schauer lassen am Freitag nach. Es ist es wechselnd bewölkt. Bei einer Höchsttemperatur zwischen 2 und 4 Grad startet der Dezember durchschnittlich. Kälter wird es in der Nacht zum Sonnabend. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen -1 und -3 Grad, lediglich an der See bleibt es frostfrei.

Von dpa