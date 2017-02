Offenbach/Kiel. Wind, Regen und frische Temperaturen: Am Donnerstag sind in Schleswig-Holstein Unwetter mit Sturmböen und Gewitter möglich. Der Regen breitet sich laut DWD von Südwesten rasch zur Ostsee aus und verstärkt sich. Die Temperaturen steigen auf 6 Grad in Flensburg und 8 Grad in Hamburg. Der Wind dreht vorübergehend auf Süd und frischt ab dem Nachmittag stürmisch auf.

Der Westen mit seinen Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf bekommt ebenfalls viel Regen und Sturmböen ab. Insgesamt regnet es von der Mitte bis in den Norden bei Temperaturen zwischen überwiegend 11 und 14 Grad fast den ganzen Tag.

Schneeregen am Freitag

In der Nacht zum Freitag regnet es in Schleswig-Holstein und Hamburg zunächst. Im weiteren Verlauf kann es auflockern und zu Schneeregenschauern kommen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 0 und 3 Grad. Der Wind dreht auf West bis Nordwest und lässt langsam nach.

Am Freitag lockert sich die Wolkendecke. Mit längeren sonnigen Abschnitten kann gerechnet werden, in der ersten Tageshälfte sind aber auch einzelne Schneeschauer und kurze Graupelgewitter möglich. Bei Höchstwerten um 5 Grad weht ein mäßiger bis frischer und böiger Wind aus Nordwest.

So wird das Wetter am Wochenende

Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter: Der Wind lässt laut Vorhersage deutlich nach, in der Nacht zum Sonnabend ist es teils wolkig, teils klar. Es bleibt meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen -3 und 0 Grad. Der Wind aus West bis Südwest weht schwach und nimmt später etwas zu.

Die Menschen im Süden können sich auf ein Faschingswochenende mit einigem Sonnenschein freuen, ansonsten wird es wieder regnerisch bei Temperaturen zwischen 6 Grad an der Ostsee und 12 Grad am Oberrhein. Vor allem im Nordwesten meldet sich der Wind zurück.

dpa/tak