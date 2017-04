Schleswig, Haithabu. Die Mitarbeiter des Wikinger Museums Haithabu bei Schleswig haben sich in diesem Jahr besonders viel einfallen lassen, um für Besucher aus dem In- und Ausland attraktiv zu bleiben. Ein triftiger Grund: Das große Ausstellungsgebäude bleibt wegen Sanierungsarbeiten bis 2018 geschlossen. So stehen nun neben Oster-, Sommer- und Herbstferienspaß für Schulkinder und neben Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmarkt viele Führungen, Darbietungen wikingerzeitlicher Handwerker und Geschichtenerzähler sowie Mitmachaktionen auf dem Programm (als Download unter www.haithabu.de).

Begrüßungscontainer statt Ausstellungsgebäude und niedrigere Tarife

Mit dem Beginn der Freiluftsaison am 1. April gilt ein abgesenkter Eintrittspreis: fünf Euro für Erwachsene, elf Euro für Familien und null Euro für "Kinder unter Schwertlänge (1,20 m)". Im und am Begrüßungscontainer auf dem Parkplatz, Am Haddebyer Noor 5, beginnen alle Programme für Schulklassen, dort sind Bollerwagen ausleihbar, und dort gibt es auch die neu entwickelten Audioguides. "Das Highlight dieses Jahres wird die Ausgrabung sein", sagte Museumsleiterin Ute Drews am Freitag. Die neue wissenschaftliche Grabung beginnt am 3. April in einem Zelt oberhalb der nachgebauten Siedlung. Besucher können montags bis freitags von 9-17 Uhr den Archäologen bei ihrer Arbeit zusehen. Die wenige Tage alte Facebook-Seite "Ausgrabung Haithabu 2017" verzeichnete am Freitagnachmittag schon: "485 gefällt das".