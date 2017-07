Wildwest auf der Autobahn

Lübeck. Die Einbrecher waren bei einem Einbruch in eine Lagerfirma in Lübeck überrascht worden. Ihre Beute, einen Tresor, ließen sie am Tatort zurück und flüchteten mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die nahe A 1 Richtung Hamburg.

Am Autobahnkreuz Bargteheide wechselten sie auf die A 21 und fuhren dort nach Polizeiangaben entgegen der Fahrtrichtung als Geisterfahrer in Richtung Kiel. Plötzlich stoppte das Fluchfahrzeug, zwei Männer sprangen heraus und rannten in unbekannter Richtung davon, während das Auto wendete und nun auf der richtigen Seite Richtung mit bis zu 160 Kilometern in der Stunde durch die Baustelle auf der A 1 Richtung Hamburg raste. Dort stoppte die Polizei schließlich das Fahrzeug. Bei der Festnahme wurden nach Angaben der Polizei ein Beamter leicht verletzt und ein Streifenwagen beschädigt.

Von KN-online